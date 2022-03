Ongezien. Helena en Bram winnen vier keer goud op WK acrogym: "Amper 3 maanden samen getraind"

Helena Heijens uit Brasschaat en Bram Röttger uit Boom zijn afgelopen weekend 4 keer wereldkampioen geworden op het WK acrogym in Bakoe, Azerbeidzjan. Ongezien is dat. Vooral omdat de 2 nog maar 3 maanden samen aan het trainen waren. De normale partner van Helena had een blessure opgelopen en daarom werd Bram in allerijl na 4 jaar uit zijn turnpensioen gehaald. Met 4 keer goud als gevolg dus. Helena zat vandaag op school in Gent. Bram was thuis in Boom aan het werken.