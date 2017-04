Ongezien talent in de kijker tijdens de Museumnacht en Cultuurmarkt

Wil je jouw kunstwerk tentoonstellen? Dat kan tijdens de expo Ongezien #2.



Tot 1 mei kan je jouw werk kandidaat stellen om een plaats in de expo Ongezien #2 te bemachtigen. Textielkunst, grafiek, juweelontwerp, installatiekunst, film, performance, multimedia, illustratie, schilderkunst, beeldhouwen … alles kan.

Een jury van Antwerpse museumdirecteurs en bedrijfsleiders kiest maximum 50 kunstwerken om in de spotlights te zetten. Tijdens Museumnacht op 5 augustus wordt Ongezien #2 officieel geopend. Vanaf dan kan iedereen de expo gratis bezoeken tot en met de Cultuurmarkt van Vlaanderen op 27 augustus. Locatie voor de expo Ongezien #2 is het oude Havenhuis op de Entrepotkaai aan het MAS.

Prospekta en DOP platform willen met deze wedstrijd talentvolle kunstenaars een platform geven om hun werk aan een groot publiek te tonen. Bij de 1ste editie in 2016 stuurden 500 kunstenaars een werk in, in de hoop het te kunnen tentoonstellen op Museumnacht.

Inschrijven is gemakkelijk

Schrijf je in vóór 1 mei via www.museumnacht.be, en wie weet pronkt jouw schilderij of beeldhouwwerk in een expo boordevol ongezien talent.