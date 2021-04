Nieuws Ongeziene stilte in Schoten tijdens Scheldeprijs

Jasper Philipsen heeft de Scheldeprijs gewonnen. Onze landgenoot haalde het in een spurt voor Sam Bennett en Mark Cavendish. De Scheldeprijs was er één zonder publiek en zonder horeca. En dus ging het er in Schoten vandaag ongezien stil aan toe.