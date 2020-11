De gemeente Edegem heeft op haar website een online rouwregister geopend voor Lutgart Simoens die ereburger is van de gemeente. En de stad Antwerpen opent vandaag een online rouwregister voor Bob Van Staeyen. Het lid van The Strangers dat overleden is. Ook bij Radio Minerva zijn ze in rouw. De Antwerpse zender brengt vandaag een speciaal programma volledig in het teken van de Strangers.