Online-rouwregister voor Gerty Christoffels

Zaterdag gaat in de stadsschouwburg de Studio 100-show Nachtwacht Het Vampierenbal in première, gebaseerd op de populaire televisiereeks. In de theaterzaal zullen 1.400 mensen toegelaten worden en daarmee is Nachtwacht de allereerste voorstelling in coronatijd met zo'n groot publiek. Bij de stadsschouwburg doen ze er alles aan om dat veilig te laten verlopen.