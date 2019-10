Onmiddellijke aanhouding binnenkort wellicht mogelijk bij recidivegevaar

Rechters zullen de onmiddellijke aanhouding kunnen bevelen als er een risico is op recidive. De Kamercommissie Justitie heeft daarover vandaag alle artikelen van een wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit goedgekeurd.

Het voorstel is zijn geheel is echter nog niet gestemd. De PS vroeg immers een tweede lezing. Momenteel kan de onmiddellijke aanhouding enkel bevolen worden als er sprake is van vluchtgevaar. De moord op Julie Van Espen in Antwerpen afgelopen voorjaar toonde aan dat die mogelijk te beperkt is. Dader Steve Baekelmans was eerder veroordeeld voor de verkrachting van zijn ex-vriendin, maar omdat hij in beroep ging, bleef hij op vrije voeten.

Het wetsvoorstel van N-VA-Kamerlid Sophie De Wit dat de commissie vandaag goedkeurde, wil recidivegevaar als mogelijk extra criterium toevoegen aan de wet op de voorlopige hechtenis. Open Vld wilde met een voorstel van Katja Gabriëls nog een stap verder gaan en het principe omkeren. De rechter zou altijd de onmiddellijke aanhouding moeten uitspreken, tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. Vlaams Belang pleit ervoor om van die onmiddellijke aanhouding een automatisch principe te maken, maar onder meer CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten vindt dat er nog steeds een rechterlijke toetsing moet zijn. Bijna alle fracties steunen het voorstel van De Wit. Enkel PVDA stemde tegen. Het voorstel zou de rechten van de verdachten te veel inperken en zou een probleem zoals in de zaak-Van Espen niet oplossen, zei PVDA-Kamerlid Nabil Boukili.

Na goedkeuring in de commissie Justitie moet de tekst nog naar de plenaire Kamer.

(foto : Pixabay)