Onontplofte granaat gevonden in Van Amstelstraat in Deurne

Na de verschillende aanslagen van de voorbije dagen is er vandaag een onontplofte granaat gevonden in de Van Amstelstraat, dat is de buurt van het Sportpaleis.

Vanochtend is een granaat gevonden in de Van Amstelstraat in Deurne-Noord. Het tuig was nog volledig intact. Dovo kwam ter plaatse op de granaat te verwijderen. Het is het zoveelste incident in Deurne en Borgerhout dat wellicht kan gelinkt worden aan het drugsmilieu

(bericht en foto GvA)