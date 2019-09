Bij een grote internationale drugsactie zijn 160 chauffeurs gepakt die verdovende middelen bij hadden. Politie en douane controleerden ook op verschillende plaatsen in onze provincie. Onder andere op de E19 naar Nederland. En daar had de politie Voorkempen de handen vol met twee achtervolgingen. Twee chauffeurs wilden vluchten voor de controle. Ze werden allebei gepakt. De ene had bijna 15 kilo marihuana bij, de andere had voor 72.000 euro aan valse biljetten aan boord. Politie en douane controleerden tegelijkertijd ook in Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Vier dagen lang. In België werden 10 verdachten aangehouden en de politie nam 14 wapens, 250 cannabisplanten en meer dan 21.000 euro in beslag.