De Karel De Grote Hogeschool heeft een eigen huis-dj. Samuel Allaman is zijn naam. Maar zeg maar gerust gewoon DJ All-Man. Hij is er 23, is al 7 jaar DJ en is natuurlijk ook student op de KDG. Een jaar lang mag hij draaien op alle events van de hogeschool. En moet hij bijdragen aan een gewoon feel good gevoel op kdg.