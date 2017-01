Ontbrekend stuk fietsostrade kan niet gebouwd worden door Oosterweelperikelen

Vanaf juni kan je niet meer rechtstreeks van de Antwerpse Zuidrand naar de Rooseveltplaats met de bus. Je moet dan overstappen op een tram aan de Brederodestraat of aan het NMBS-station Zuid. Dat meldt Gazet van Antwerpen zaterdag. Door deze maatregel moet de binnenstad, waar binnenkort grote werkzaamheden starten, ontlast worden. Er is onder meer een bus tussen Boom en Antwerpen met als eindhalte de Franklin Rooseveltplaats. Maar er zijn werkzaamheden gepland op de Leien en binnenkort ook op de Rooseveltplaats. Omdat het voor bussen dan moeilijk is om daar nog te geraken, zullen de bussen vanuit de Antwerpse Zuidrand vanaf juni stoppen aan de splitsing van de Brederode- met de Montignystraat. Daar kunnen reizigers dan wel verder de tram naar de binnenstad nemen. Er wordt ook veel heil verwacht van tram 8. Die loopt van Wommelgem naar het Astridplein, deels ondergronds, maar deze lijn wordt over enkele maanden doorgetrokken over de Leien tot in het zuiden van de stad. Volgens Gazet van Antwerpen is het nog niet duidelijk of de maatregel definitief is. De Lijn wil op middellange termijn streekbussen wel zoveel mogelijk uit het stadscentrum bannen.