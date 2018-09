Ontbrekende schakel op fietsostrade tussen Ekeren en Noorderlaan

Nu zondag wordt Antwerpen weer autovrij gemaakt. In de binnenstad, tussen de Leien en de Schelde, mogen er dan geen wagens rondrijden. De stad is dan enkel voorbehouden voor de voetgangers en de fietsers. Het is al de zestiende autovrije zondag in Antwerpen. Er zal opnieuw tal van activiteiten op de agenda staan, verspreid over de hele stad. Zo kan je op de Meir en de Groenplaats naar de mobiliteitsmarkt. Daar kan je verschillende nieuwe en moderne vervoersmiddelen leren kennen en uittesten. Van een monowheel tot een elektrische step, het aanbod is breed.