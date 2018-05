Ontdek de eerste ontwerpen voor de overkapping tijdens de Ringdagen

Eind mei presenteren de ontwerpteams hun voorstellen en schetsen voor de overkapping van de Ring. “Deze leefbaarheidsprojecten hebben een positieve invloed op de luchtkwaliteit, het groen en de geluidsoverlast”, zegt intendant Alexander D’Hooghe.

In juni 2017 besliste de overheid om de Ring rond Antwerpen volledig te overkappen. In september gingen zes ontwerpteams aan de slag om die plannen uit te werken. Alexander D’Hooghe: “Tijdens de Ringdagen in september leverden heel veel Antwerpenaars ideeën en reacties over de overkapping van de Ring. De meeste opmerkingen gingen over groen, luchtkwaliteit, geluidsoverlast en de oversteekbaarheid van de Ring. Met die input gingen de zes ontwerpteams de voorbije maanden aan de slag. Hun ontwerpen worden nu gepresenteerd in een tentoonstelling. U ziet er plannen, schetsen, filmpjes, 3D-prints en krijgt uiteraard ook veel uitleg.”

Overkapping en stadsprojecten