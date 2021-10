Nog in Borgerhout zitten de ouders van 36 baby's en peuters met de handen in het haar. De stad Antwerpen sluit op 1 november kinderopvang Merlijn en bracht de ouders daar pas deze week van op de hoogte. De kinderen kunnen wel in een andere crèche terecht, maar die is minstens anderhalve kilometer verderop en ook veel groter, terwijl de ouders net kozen voor een kleine familiale kinderopvang. De stad zit zelf erg verveeld met de snelle sluiting.