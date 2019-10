Ontdek de 'verborgen kunstwerken' van het Middelheimmuseum in het nieuwe collectiepaviljoen

Vanaf zaterdag 12 oktober opent het Middelheimmuseum een nieuw collectiepaviljoen. Ingericht als een open depot met een veranderlijke opstelling, ontdek je er verborgen kunstwerken uit de collectie. Werken van kunstenaars zoals Giacometti, Piccinini, Köllwitz, Deacon en vele anderen staan eenvoudig en functioneel opgesteld. Kom ze op 12 oktober bekijken met één van de gratis rondleidingen. Elk uur tussen 10 en 17 uur. Laatste rondleiding om 16 uur.

Vandaag is het Middelheimmuseum vooral bekend om de collectie in het kunstpark. Maar er is ook een verborgen collectie: iets meer dan 80% van de kunstwerken is opgeborgen in depots, afgesloten voor de bezoekers. Het gaat om werken die minder of niet geschikt zijn voor presentatie in het park, maar die het museum heeft verworven omwille van de oorspronkelijke missie: een internationaal overzicht bieden van de moderne beeldhouwkunst, van de grote voorlopers op het einde van de negentiende eeuw tot de eigen tijd.

Daarnaast zijn er ook de zogenaamde steuncollecties met maquettes en modellen, tekeningen en grafiek, mediakunst en fotografie. En er staan sculpturen in de depots die wel bedoeld waren voor buiten, maar toch beter geschikt bleken voor binnen.

Omdat de bestaande paviljoenen in het park niet de juiste bewaarcondities bieden om deze dikwijls kwetsbare werken voor een lange periode te presenteren, en omdat het museum toch maximale toegang wil geven tot de collecties in al hun diversiteit, heeft het zo’n afgesloten bewaarplaats omgevormd tot een open depot. Daar is een eerste, verrassende selectie kunstwerken uitgepakt.

Deze werken werden niet uitgekozen door één expert, maar door een groep van heel verscheiden betrokkenen. Daarom zijn er in het collectiepaviljoen zowel topstukken te zien, als verrassende ontdekkingen te doen. Werken van Giacometti, Trampedach, Rosso, Piccinini, Gentils, Köllwitz, Lohaus, De Bruyckere, Chetwynd, Deacon, Zadkine en anderen staan eenvoudig en functioneel opgesteld, soms helemaal, soms gedeeltelijk uitgepakt. Het museum nodigt je uit om met deze slapende verzameling kennis te maken, en ook in de toekomst steeds nieuwe perspectieven op deze collectie te komen ontdekken.

(Bericht Stad Antwerpen - foto Ans Brys)