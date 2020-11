Ontdek eerste beeld van Tomorrowland 31.12.2020

Mensen over de hele wereld kunnen hun magisch feest op Oudejaarsavond met Tomorrowland 31.12.2020 beginnen plannen. Eerder werd de volledige line-up van het digitale oudejaarsfeest onthuld en nu zijn ook de tickets voor het unieke digitale festival van Tomorrowland op de grootste avond van het jaar vanaf vandaag verkrijgbaar, 17:00 CET via tomorrowland.com.

Het digitale festival op Oudejaarsavond zal starten om 20:00 (8pm) lokale tijd in alle tijdzones in de wereld met een speciale countdown om middernacht met oogverblindend vuurwerk in elke tijdzone, zodat fans uit alle hoeken van de wereld in stijl kunnen aftellen naar het nieuwe jaar, waar ze zich ook bevinden. Tomorrowland biedt verschillende tickets aan: een NYE Pass kost €20.00 en bevat 1 toegang tot alle 4 podia, terwijl je met een NYE Pass + on-demand Pass alle performances on-demand kan herbeleven van 1 januari tot 14 januari voor €25.00. De Home Celebration Pass (€50.00) is de perfecte keuze om magische oudejaarsavondmomenten te beleven met vrienden en familie (als de lokale wetgeving dit toelaat) en bevat 4 on-demand Passes. Speciale Tomorrowland Gift Packages en extra opties zijn ook beschikbaar, waardoor mensen voldoende inspiratie krijgen om hun geliefden te verwennen met magische geschenken en deze feestdagen nog specialer te maken.

Dit is al een eerste beeld van Tomorrowland 31.12.2020