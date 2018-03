Ontdek hoe de stad van morgen er uit zal zien

Naast het MAS kan je vanaf morgen in een paviljoen terecht voor een bijzondere tentoonstelling over stadsontwikkeling. Die brengt de historische groei van de stad in beeld, maar toont ook de projecten van de toekomst. Grote blikvanger is een digitale muur, waarop je meer dan 100 stadsontwikkelingsprojecten kan ontdekken. Verder vind je in het paviljoen ook verschillende maquettes, plannen en filmpjes die de toekomst van Antwerpen tot leven laten komen. Het paviljoen opent dus morgen en is telkens open van dinsdag tot en met zondag.