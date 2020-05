Ontdek streetart in Borgerhout via de Street Art Cities-app

Op 4 november brachten kunstenaars op vijf plaatsen in Borgerhout prachtige muurschilderingen aan. Borgerhoutenaar Joachim Lambrechts, straatkunstenaar met inmiddels internationale faam, is curator van het project Walls of Boho. Je kan nu via een handige streetart-app deze werken en andere Antwerpse streetart al wandelend ontdekken. Je bent je eigen gids.

Borgerhout is ondertussen vijf pareltjes van kunstwerken rijker: Montensstraat 4 - Joachim

Joachim woont in Borgerhout. Hij wou het district op een kleurrijke en positieve manier in de verf en op de kaart zetten als urban art-district. Joachim nam de muur van Dienstencentrum Den Bleek voor zijn rekening.



Joachim woont in Borgerhout. Hij wou het district op een kleurrijke en positieve manier in de verf en op de kaart zetten als urban art-district. Joachim nam de muur van Dienstencentrum Den Bleek voor zijn rekening. Helmstraat 163 - Sam Scarpulla

Deze Gentse artiest is een gevestigde waarde in de Belgische street art-scene. Zijn werk kan u best omschrijven als grafisch, figuratief en speels. Hoogtevrees is geen optie bij de muur van Dienstencentrum Den Drossaert, die Sam onder handen nam.



Deze Gentse artiest is een gevestigde waarde in de Belgische street art-scene. Zijn werk kan u best omschrijven als grafisch, figuratief en speels. Hoogtevrees is geen optie bij de muur van Dienstencentrum Den Drossaert, die Sam onder handen nam. Kroonstraat 110 - Lucia Biancalana

Haar naam verklapt dat ze uit Italië afkomstig is, maar Antwerpen is een tweede thuis geworden voor Lucia. Een muurschildering in de openbare ruimte is voor deze talentvolle illustratrice een eerste ervaring. Fijn, want zo konden we ook nieuw talent een kans geven.



Haar naam verklapt dat ze uit Italië afkomstig is, maar Antwerpen is een tweede thuis geworden voor Lucia. Een muurschildering in de openbare ruimte is voor deze talentvolle illustratrice een eerste ervaring. Fijn, want zo konden we ook nieuw talent een kans geven. Kortrijkstraat 54 - iOTA!

Brusselse iOTA! creëerde in de voorbije jaren haar eigen beeldtaal, met een heel sober maar doordacht kleurenpallet. Haar werk heeft vaak iets dromerigs, surrealistisch.



Brusselse iOTA! creëerde in de voorbije jaren haar eigen beeldtaal, met een heel sober maar doordacht kleurenpallet. Haar werk heeft vaak iets dromerigs, surrealistisch. Turnhoutsebaan t.h.v. 142 - 2DIRTY Zijn comic-achtige stijl en strakke contourlijnen verraden zijn achtergrond in de grafitti-scene. 2DIRTY werkt vaak samen met andere artiesten, maar blijft verder graag onder de radar. Hij nam de tijdelijke muur aan de metro ingang ter hoogte van tramhalte Den Drink (die nog niet gebruikt wordt) onder handen. Trek erop uit met de app Via deze link kan je de app downloaden. Klik op ‘Antwerpen’. Vervolgens op ‘routes’ en daar vind je Walls of Boho terug. De volledige wandeling is 5 km lang en gaat niet uitsluitend door Borgerhout. (bericht en foto : District Borgerhout)