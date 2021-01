Onthaalmoeder krijgt acht maanden cel voor mishandeling peuter

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 50-jarige onthaalmoeder uit Zoersel veroordeeld tot acht maanden cel en 300 euro boete voor het mishandelen van een peutertje van negentien maanden. Zowel de gevangenisstraf als de boete zijn voor de helft met uitstel. De vrouw ontkende de feiten en zei dat het meisje gevallen was.

De vader van het slachtoffertje had haar op 1 juni 2016 afgezet bij de beklaagde. Met de peuter was toen nog niets aan de hand. Toen de moeder haar 's avonds ging ophalen, had het meisje kneuzingen, builen en blauwe plekken op haar knietjes, billen, voorhoofd en wangen. De onthaalmoeder zei dat de peuter die dag wat wankel op haar beentjes stond en zeker vijf keer was gevallen. Toen ze het kind probeerde op te vangen, had ze met haar ring per ongeluk een schram toegebracht onder haar linkeroog.

De ouders gingen met het meisje naar de kinderarts, die vermoedde dat er sprake was van mishandeling. De moeder had ook foto's van de verwondingen naar haar vader gestuurd. Hij vertrouwde het niet en stapte naar de politie. De onthaalmoeder werd verhoord en bleef erbij dat het slachtoffertje gewoon gevallen was. De wetsdokter onderzocht de foto's van de verwondingen en was net zoals de kinderarts van mening dat die niet compatibel waren met valpartijen maar met slagen. Op sommige lichaamsdelen leken zelfs handafdrukken te staan.

De rechtbank vond het bewezen dat de onthaalmoeder de peuter mishandeld had. Ze werd naast het toebrengen van opzettelijke slagen ook nog veroordeeld voor schuldig verzuim, omdat ze geen hulp had gezocht voor het slachtoffer. De onthaalmoeder moet de ouders 4.522 euro schadevergoeding betalen.