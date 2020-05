Ontluikende liefde op je smartphone tijdens allereerste WhatsApp voorstelling

De theaters blijven voorlopig nog even gesloten. De afgelopen maanden probeerden ze het publiek zoveel mogelijk cultureel te verwennen via de digitale kanalen. Nu bieden de Culturele Centra & Cultuurdiensten uit de Zuidrand samen de allereerste WhatsApp voorstelling aan. WatchApp#1, dit gloednieuwe concept van het theatergezelschap SKaGeN, heeft alles wat je van een goede voorstelling verwacht: een spanning en een verhaal waarin je wordt meegezogen. Alleen speelt het stuk zich niet af op ons podium, maar wel gedurende vier weken via WhatsApp op je smartphone.

De cultuur-, gemeenschapscentra en cultuurdiensten van Aartselaar, Kontich, Lint en Mortsel bundelen de krachten en bieden samen de eerste WhatsApp voorstelling van het Antwerpse theatergezelschap SKaGeN aan. In deze bizarre tijden is het immers zoeken naar een innovatieve manier om toneel te maken. SKaGeN presenteert met WatchApp#1 een voyeuristische voorstelling die zich niet afspeelt op een fysieke scène, maar op een virtueel podium via de alomtegenwoordige applicatie WhatsApp.

De virtuele wereld neemt een steeds grotere rol in, in het leven van ons allemaal. Het is in deze virtuele wereld dat de twee hoofdpersonages, Emmi en Leo, elkaar ontmoeten. Wanneer Emmi zich vergist van nummer, komt haar WhatsApp bericht terecht bij een zekere Leo. Hun eerst ongemakkelijke, dan ondeugende en vervolgens ernstigere berichtjes lezen als een trein en doen wat livetheater doet. Je wordt meegezogen in hun wereld, leeft mee met de personages en je kan niet wachten op hun reactie. Je bent getuige van hoe hun relatie ontwikkelt. Hun stemmen, gedachten en gevoelens vloeien je hoofd binnen via WhatsApp.

Wie inschrijft, ontvangt berichtjes in realtime. Een maand lang is het publiek toeschouwer van de ontluikende liefde tussen de dyslectische Emmi en taalpsycholoog Leo.

Het verhaal is gebaseerd op de Duitse bestseller 'Goed tegen noordenwind'. Met dit verhaal wilde Mathijs F Scheerpers al lang eens aan de slag. Toen het coronavirus besliste om de theaterwereld tijdelijk opnieuw uit te vinden, maakte hij er met Korneel Hamers een multimediaal stuk van door de tekst om te vormen naar een WhatsApp-conversatie.

WatchApp#1 is een aanrader als je houdt van een goed geschreven, geestige tekst en een beetje voyeurisme. Kortom deze creatieve nieuwkomer verdient zeker een plaatsje op je smartphone.

Praktische info:

Tickets kopen kan t.e.m. maandag 25/5. Voor dit ticket start de voorstelling op woensdag 27/5. Het laatste berichtje ontvang je op 24/6/2020.