Ontmoet Stan, Basiel en Tuur: professionele rusthuisalpaca's

Woonzorgcentrum Sint-Lodewijk in 's Gravenwezel heeft er 3 nieuwe bewoners bij. En die zijn net wat jonger dan de rest, om over hun 4 poten nog te zwijgen. Want Stan, Basiel en Tuur zijn 3 alpaca's die rondwandelen op het terrein. De 3 harige rusthuisbewoners moeten een therapeutisch effect hebben op de ouderen. En als dat niet werkt, zijn ze ook gewoon heel erg schattig.