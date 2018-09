Er rijden minder auto's in de stad rond. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van Straatvinken. In de Antwerpse binnenstad verplaatst 45 procent van de mensen zich met de auto. Dus meer dan de helft doet het op een duurzame manier. Maar buiten de ring is er 82 procent autoverkeer. De grote meerderheid verplaatst zich daar dus met auto of vrachtwagen. Volgens de onderzoekers van het project Straatvinken moet er nog aardig wat veranderen om het autoverkeer in de hele regio te verminderen.