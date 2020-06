Ontploffing bij Lanxess: 3 mensen naar het ziekenhuis

Tijdens een ontploffing bij LANXESS in Antwerpen zijn deze ochtend drie medewerkers gewond. Het incident deed zich voor terwijl er werken bezig waren aan een pomp in een deelbedrijf van het caprolactamcomplex, aan de Scheldelaan te Lillo-Antwerpen. De drie LANXESS medewerkers werden na een eerste verzorging en controle ter plaatse overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging.



De interne hulpdiensten en externe brandweerploegen van Antwerpen waren onmiddellijk ter plaatse.



Uit een getroffen installatiedeel werd ammoniumnitriet (NH4N02) opgevangen, om verder behandeld te worden in de afvalwaterinstallatie op de site. Een ander deel van de installatie werd gecontroleerd tot stilstand gebracht. De andere productie-eenheden in de caprolactamcomplex bleven verminderd doorwerken. Caprolactam is een voorproduct voor de productie van plastic.



Verschillende metingen toonden aan dat er op geen enkel moment gevaar was voor de omgeving.



De juiste oorzaak wordt verder uitgezocht door de interne en externe diensten.