Het aantal covidpatiënten dat is opgenomen in de Antwerpse ziekenhuizen is de voorbije week opvallend gedaald. In het AZ Sint-Jozef in Malle, in het Klina in Brasschaat en in het AZ Monica in Deurne liggen op dit moment nog maar enkele coronapatiënten. Zo'n drie per ziekenhuis. Het aantal ziekenhuisopnames daalt al meer dan een maand en het effect daarvan zien we dus ook bij ons.