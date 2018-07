Ontruiming Belgische luchtruim - Problemen in Antwerpen eerder beperkt

Op Antwerp Airport is er op dit moment geen vliegverkeer. Het aantal vertrekken en aankomsten is er eerder beperkt. De passagiers worden opgevangen in de luchthavengebouwen zelf.

In Antwerpen zijn de resterende vier vertrekkende vluchten vertraagd, net zoals drie aankomsten. 'Op dit moment zit niemand aan boord van een vliegtuig te wachten. De passagiers worden opgevangen in de luchthavengebouwen van Oostende en Antwerpen', zegt CEO Marcel Buelens.

Het luchtverkeer in België wordt sinds 17.30 uur geleidelijk weer opgestart, zo meldt Belgocontrol. De technische problemen bij de luchtverkeersleider zijn van de baan. In tegenstelling tot wat de Europese coördinator Eurocontrol enkele minuten eerder via Twitter meedeelde, zal het Belgische luchtruim dus weer volledig worden heropend. 'Maar we denken dat het nog twee tot drie uur kan duren voordat alles weer normaal verloopt', zegt Dominique Dehaene, woordvoerder van Belgocontrol.