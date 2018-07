Ontsnapte leeuw Planckendael - Intern onderzoek bevestigt menselijke fout als oorzaak

Het intern onderzoek naar de ontsnapping van leeuwin Rani in dierenpark Planckendael heeft bevestigd dat een menselijke fout aan de oorzaak lag.

Stappen tegen de betrokken verzorgster worden nog besproken. Op 21 juni ontsnapte leeuwin Rani uit haar verblijf, nadat een van de veiligheidssassen was blijven openstaan. Na een mislukte verdovingspoging werd het dier doodgeschoten om de veiligheid van de bezoekers te garanderen. Dat de leeuwin kon ontsnappen, is te wijten aan verstrooidheid van de verzorgster, wijst intern onderzoek uit. De infrastructuur van het verblijf was in orde met alle veiligheidsvoorschriften.

Er wordt nu bekeken welke stappen zullen worden genomen tegen de betrokken verzorgster. Het zou alvast niet gaan om ontslag. Om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden, zal de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen een investering van 500.000 euro doen om in Planckendael en de Zoo van Antwerpen zogenoemde hotspots - verblijven van gevaarlijke dieren als olifanten, mensapen en roofdieren - beter te beveiligen. Door een 'Lock Out Tag Out-systeem' wordt het bijvoorbeeld onmogelijk dat twee sassen op hetzelfde moment blijven openstaan.

(foto : @ Belga)