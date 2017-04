Ontvangst Antwerp op stadhuis LIVE op atv

Zondag 9 april wordt de kampioenenploeg van Antwerp ontvangen op het districtshuis van Deurne en op het stadhuis in Antwerpen.

De terugkeer van Antwerp naar de hoogste afdeling wordt zondag uitbundig gevierd. De festiviteiten starten om half 10 met de ontvangst in het districtshuis van Deurne. Rond 11 uur trekken de spelers naar het stadhuis van Antwerp en 's middags is er een groot supportersfeest in het Bosuilstadion.

Atv zendt de ontvangst op het stadhuis LIVE uit vanaf 10u15 tot 12u00. (herhaling tussen 12u00 en 13u45) Tijdens de uitzending komen ook enkele oude glorieën van the Great Old langs en zij halen herinneringen op aan hun periode. U kunt ook alles volgen via de atv livestream op de website www.atv.be.