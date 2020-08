Ontwerp nieuwe tuin Koninklijk Museum voor Schone Kunsten is klaar

De renovatie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen zit in de laatste fase. Nadien krijgt ook de buitenomgeving van het museum een nieuw jasje. Er wordt daarbij gekozen voor een groene ruimte met plaats voor kunstbeleving en zachte recreatie. Het schepencollege keurde vandaag het ontwerpplan goed.

Het museum en de grond errond zijn eigendom van de Vlaamse overheid. Bij de heraanleg van de buitenruimte werd de stad Antwerpen nauw betrokken. Architectenbureau TeamvanMeer won met hun voorstel en plan de ontwerpwedstrijd. Het gaat om de tuin die zich naast en achter het museum bevindt.

Kleinschalige belevingsruimte

Het bureau vertaalde de historische structuur van de museumtuin naar een hedendaagse vormgeving. De tuin kan zo een rol opnemen als tentoonstellingsruimte en kleinschalige en intieme belevingsruimte voor de buurt. Er is aandacht voor de oorspronkelijke geometrische assenstructuur, die wordt aangevuld met speelsere vormen en een gevarieerd groengebruik en reliëf.

Schepen Fons Duchateau, bevoegd voor groen, is opgetogen over het ontwerp: “De buurt krijgt er een mooi en open stuk groen bij, met ruimte voor kleinschalige activiteiten en kunstbeleving. Het plan sluit ook mooi aan bij de ontwikkeling van de gedempte Zuiderdokken. In ruil voor een maximale toegankelijkheid van de nieuwe museumtuin neemt de stad een deel van de aanlegkosten en het groenbeheer voor haar rekening.”

Ook Luk Lemmens, voorzitter van het KMSKA, is een tevreden man: “Na jaren werfzone is de heraanleg van de tuin ongetwijfeld datgene waar de buurt het meest naar uitkijkt. Ook voor ons als KMSKA is het een belangrijke nieuwe stap naar de heropening. Een groene gordel rond ons museum zal de prachtige, gerestaureerde gevel alleen maar meer doen schitteren. Bovendien sluit het ontwerp nauw aan bij de open en toegankelijke sfeer die we willen uitstralen.”

Als alles loopt zoals gepland start de aanleg van de tuin in het voorjaar van 2021.

(Bericht: Stad Antwerpen - afbeelding © TeamvanMeer