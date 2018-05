Rond 4 uur vannacht is een scooter aangereden door een jeep op het kruispunt van de Britselei met de Mechelsesteenweg. Dat is het kruispunt ter hoogte van de vroegere Nationale Bank. De jeep stak de Britselei over richting Mechelsesteenweg. Net op dat moment kwam een Vespa aangereden die de Britselei volgde. De scooter knalde op een jeep. De motorrijder werd weggeslingerd. De man kreeg de eerste zorgen van een MUG-arts en werd dan in kritieke toestand afgevoerd.