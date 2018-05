Onweersdreiging provincie Antwerpen

In de provincie Antwerpen is er een grote kans op onweer, zowel vanmiddag als morgen. Volgens het KMI kan het tijdens het onweer ook hevig regenen. Er is ook kans op hagel en rukwinden.

Waar het precies gaat onweren is moeilijk te zeggen, maar de kans is groot dat we in de late namiddag en avond in onze provincie donder en bliksem krijgen. Het nummer 1722 voor niet-dringende brandweeroproepen zal nog tot minstens woensdagmiddag actief blijven. Dat meldt de Civiele Bescherming, die oproept om enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand (potentieel) in levensgevaar is. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.