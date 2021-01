Onze beste wensen

Beste ATV-kijker,

We wensen u van harte een gelukkig Nieuwjaar. 2020 mag voor veel mensen uitgegomd worden, want corona heeft ons toch enorm beperkt in onze vrijheden. 2021 wordt anders en laat ons hopen dat het veel beter wordt. Heel het ATV-team wenst u dan ook in de eerste plaats een goede gezondheid, maar ook veel aangename momenten, dat we terug onze vrijheden herwinnen en dat we ook van de kleine dingen meer gaan genieten. Dat is misschien het mooie dat we uit heel de coronapandemie geleerd hebben.



Gelukkig Nieuwjaar

namens de ganse ploeg van ATV