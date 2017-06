Onze frieten in gevaar?

Het "overdreven gezondheidsstreven" van de Europese Commissie brengt onze traditionele frietcultuur in gevaar. Vlaams minister Ben Weyts heeft daarom een schrijven gericht aan de bevoegde Europees commissaris, om de traditionele manier van frietbakken te vrijwaren. Dat schrijft de krant De Zondag.

Aanleiding van zijn bezorgdheid is het voornemen van Europa om acrylamide in ons voedsel terug te dringen. Dat is een chemische stof die vrijkomt bij verwarming van onder meer aardappelen. Europa wil daarom bepaalde regels opleggen bij het bereiden van voedsel. Zo zouden aardappelen eerst moeten worden geblancheerd.

Maar Ben Weyts zegt dat dat in strijd is met onze frietcutuur. Daarbij worden frieten traditioneel twee maal afgebakken. "Die frietcultuur willen we vrijwaren", dixit Weyts, die daarom Europees commissaris Vytenis Andriukaitis, bevoegd voor gezondheid en voedselveiligheid, een brief schreef. "Het zou zonde zijn als de Europese Unie deze hemelse culinaire traditie zou verbieden", aldus Weyts.

Met hun "gezondheidsfetisjisme" staat Europa ver van de dagelijkse realiteit, aldus nog Weyts over de plannen van de Europese Commissie.