Onze ploeg in Canada

De stad Antwerpen is samen met verschillende partners op handelsmissie naar Canada. ATV stuurde een ploeg mee om verslag uit te brengen.

Collega's Lynn Gilot en Tom Michiels volgen de Antwerpse delegatie van Toronto tot Montreal. Elke dag is er verslag in het atv nieuws. Ze stuurden ook enkele foto's door van Toronto en de Niagarafalls.

Koude douche voor Bart De Wever

Antwerpse handelsmissie naar Canada

Belangrijke handelspartner en diamantproducent

Montreal en Toronto bieden heel wat economisch potentieel voor Antwerpen en zijn ondernemers. Noord-Amerika is een belangrijk continent voor Port of Antwerp, met in totaal 26,5 miljoen ton getransporteerde goederen in 2016, waarvan 4,5 miljoen ton via handel met Canada. Maar ook op het vlak van diamant heeft Canada heel wat te bieden: het land is wereldwijd de derde grootste producent van ruwe diamant wat waarde betreft. Meer dan de helft van de Canadese output van ruwe diamant wordt rechtstreeks in Antwerpen op de markt gebracht, en dat aandeel gaat in stijgende lijn. Steeds meer Canadese mijnbedrijven verkiezen Antwerpen omwille van de unieke troeven van de diamantstad, zoals transparantie, expertise en kritische massa van kopers en verkopers.