Onze selectie voor Open Monumentendag

1. De Electrabelsite in Schelle, of ook wel den Interescaut, ging van start in 1930 en was ooit de grootste productie-eenheid van elektriciteit in Europa. Intussen staan de gebouwen bijna 20 jaar leeg en er wordt op dit moment volop gezocht naar een herbestemming met oog voor het cultuurhistorische erfgoed. Er zijn rondleidingen op de site voorzien om 10u, 11u, 12u, 13u, 14u, 15u, 16u en 17u. Indien je hieraan wenst deel te nemen kan je je op de dag zelf bij de infobalie inschrijven. De hele dag vinden er voor kinderen tussen 6 en 12 jaar rappelworkshops plaats in de voormalige machinezaal. Onder begeleiding van ervaren monumentenwachters kunnen de kinderen op die manier ontdekken hoe een monument geïnspecteerd wordt.

2. Het SAM, gelegen naast de schatkamer van de Sint-Andrieskerk, vertelt het verhaal van het Sint-Andrieskwartier: miserie en plezier! Wandel mee door schamele steegjes en huizen. Om het half uur is er een rondleiding voor maximum 15 personen.

3. De Sint-Augustinuskerk is een barokke parel in hartje Antwerpen. Deze vroegere kloosterkerk van de paters augustijnen is vandaag een moderne concertzaal en het kloppende hart van AMUZ [Festival van Vlaanderen-Antwerpen]. Speciaal voor deze plek realiseerde Jan Fabre vorig jaar drie nieuwe altaarstukken die door hun betoverende kleurschakeringen de concertzaal een unieke intensiteit geven. Maar wist u dat de Sint-Augustinuskerk vroeger onderdeel was van een klooster dat zich uitstrekte over de hele Everdijstraat, Kammenstraat en de Oudaan? En keek u al eens in detail naar de andere kunstwerken die de Sint-Augustinuskerk vandaag nog herbergt? Normaal is deze bijzondere plek enkel toegankelijk tijdens concerten maar met Open Monumentendag hebt u de kans om deze unieke plek te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur.

4. De Antwerp Management School is gevestigd in een complex waar bouwwerken uit de 17de, 18de, 19de en 20ste eeuw aanwezig zijn. In 2017 begon de school met de reconversie van het complex en richtte ook een nieuwbouw op. De waardevolle gebouwen langs de Lange Gasthuisstraat werden ontdaan van hun uitbreidingen en gerestaureerd.

5. De sleepboot Symbole werd gebouwd in 1929 in Hoboken voor de familie Van Haverbeke. De sleepboot deed dienst tot de jaren 1990. Nadien werd het gebruikt als woonboot. In 2011 werd de boot verkocht en doet sindsdien dienst als pleziervaartuig. Hoewel de motor van het vaartuig is vervangen, is het interieur nog volledig authentiek. De boot is bereikbaar via de loopbrug op de hoek van de Binnenvaartstraat en Kempischdok-Zuidkaai.

6. In Kapellen worden de kasteeldomeinen Boterberg en Geelhand exclusief opengesteld. Je wandelt door de prachtige privédomeinen – met oorsprong in de 17de eeuw! – onder begeleiding van een gids en ontdekt de geschiedenis van kasteel Boterberg en het landhuis van de familie Geelhand. Naast deze unieke kans kan je er doorlopend ook deelnemen aan kasteelspelen en een kinderzoektocht en/of genieten van een drankje in de gelegenheidsbar met terras. Doorlopend van 10.00 tot 18.00 uur. Start aan de parking van ’t Kerkske, Kapelsestraat 182.

7. Tijdens een rondleiding op de werf komt u alles te weten over de restauratiewerken die momenteel aan de gang zijn in zaal Harmonie, de oranjerie en de aanpalende conciërgewoning. Tussen 10 uur en 17 uur start er elk half uur een rondleiding voor 20 personen.

8. De Schaliënhoeve is de laatste resterende hoeve van het, eens zo landelijke, (district) Berchem. Deze Kempische hoeve dateert van rond 1550 en is vastgesteld bouwkundig erfgoed. Op de zolder van het woon- en stalhuis kun je, in het Heemkundig Zoldermuseum van de Heemkring Berchem, de speciale dakconstructie bezichtigen. De gerenoveerde schuur biedt onderdak aan Restaurant-Brasserie Domein Park West.

9. Het waterhuis, vandaag gekend als brouwershuis, werd in 1553 opgericht door Gilbert Van Schoonbeke om de brouwerijen van zuiver water te voorzien. Het gebouw bevat nog de oorspronkelijke installatie met vergaarbakken, rosmolen, tandrad en ophaalmechanisme. Het geheel werd in 1856 een beetje gemoderniseerd. Het brouwershuis bleef in gebruik tot 1933. Drie jaar later werd het een museum. Momenteel is het museum gesloten en is de restauratie in voorbereiding.

10. In het centrum van Rumst werd in 1929 tegenover het toenmalig tramstation het cinemagebouw Roxy Palace opgetrokken. Na een succesvolle cinemaperiode, gingen begin jaren 80 de lampen van de projectoren voorgoed uit. Een gedeelte van het gebouw werd omgebouwd tot discotheek. In 1993 werd de volumeknop van de club definitief dicht gedraaid en werd het gebouw verkocht. Onder het privé woongedeelte heeft het discotheekinterieur sinds 2000 plaats gemaakt voor kunst- en hobbyatelier vzw Schavaebou. Zij organiseren er regelmatig expo’s en er vinden bijna dagelijks workshops plaats. Ter gelegenheid van Open Monumentendag wordt uitzonderlijk het oude cinemabalkon opengesteld voor het publiek. Vzw Schavaebou en Cinéklub Rumst slaan de handen in elkaar en organiseren een tentoonstelling met projecties van historische foto’s.

