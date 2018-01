Onzekerheid bij Carrefour

Het blijft koffiedik kijken wat de impact zal zijn van de hervormingsplannen van Alexandre Bompard in de Belgische vestigingen van Carrefour. In Frankrijk verdwijnen met het toekomstplan 'Carrefour 2022' 2400 jobs.

Topman Alexandre Bompard van het Franse supermarktbedrijf stelde vanochtend dat transformatieplan voor. Ook op de hoofdzetels in andere landen valt banenverlies te vrezen: Carrefour zal de hoofdzetels in alle landen “rationaliseren”. In België is er donderdagnamiddag een bijzondere ondernemingsraad gepland.

De Belgische vakbonden zijn vooralsnog niet veel wijzer geworden over de plannen van Carrefour in België. Donderdag moet die duidelijkheid er komen op een bijzondere ondernemingsraad. Voor Frankrijk is dit reeds concreet: Carrefour mikt op het vrijwillig vertrek van 2.400 van de 10.500 werknemers op de hoofdzetel in Parijs.

In 2010 kondigde Carrefour al eens een grootschalige herstructurering aan in België. Daarbij verloren uiteindelijk meer dan 1.000 mensen hun baan. Elf winkels (waarvan acht hypermarkten) werden gesloten, een twintigtal andere vestigingen werd omgevormd van een winkel in eigen beheer naar een franchisewinkel. Carrefour België stelt momenteel volgens de woordvoerder ongeveer 11.500 mensen tewerk (op de hoofdzetel in Evere, in de circa 85 winkels in eigen beheer en in ondersteunende diensten). Inclusief de honderden vestigingen uitgebaat door zelfstandigen, telt Carrefour ongeveer 800 winkels in België.

