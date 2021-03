Nieuws Onzekerheid blijft voor Sinksenfoor.

De foorkramers hebben gemengde gevoelens bij de beslissing om kermissen vanaf mei weer toe te laten. Ze begrijpen niet waarom pretparken al in april open mogen en kermissen niet. Binnenkort komt er ook overleg met de stad Antwerpen over de Sinksenfoor. Of die kan doorgaan is nog lang niet zeker, ook al omdat niet duidelijk is hoe lang het vaccinatiedorp op spoor Oost zal blijven.