Onzekerheid Brexit slecht voor Antwerpse haven en bedrijfsleven

Er is géén akkoord bereikt over de Brexit in het Verenigd Koninkrijk. Die onduidelijkheid heeft gevolgen voor het Antwerpse bedrijfsleven, zeker in de haven. Voka-Kamer van Koophandel hoopt dat de knoop snel wordt doorgehakt, want lange termijninvesteringen naar of vanuit Engeland zijn zo goed als onmogelijk, nu. Het Britse parlement vraagt premier Johnson opnieuw om een uitstel voor de Brexit, allicht tot 31 januari volgend jaar.