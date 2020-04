Oogexperts waarschuwen voor overmatig gebruik van beeldschermen bij kinderen

Deel de bevolking op in twee categoriëen: 60-plussers en mensen jonger dan 60. Dat is het opmerkelijke voorstel van Edegems burgemeester en federaal parlementslid Koen Metsu. Om onze economie te herlanceren, is het nodig dat we terug aan de slag gaan. Metsu wil daarom enkel de 60-plussers, voor wie het virus fataler is, nog langer in technische werkloosheid houden. Of tele-werk laten doen.