In Antwerpen zijn alweer historische werken begonnen. Zopas is het startsein gegeven voor de renovatie van de Royerssluis en de aanleg van de veelbesproken Oosterweelknoop. Helemaal ten noorden van de stad gebeurt dat, ter hoogte van het Havenhuis. En we zijn er uiteraard bij, want heel wat prominenten zijn aanwezig om dat moment officieel in te huldigen. Collega Lynn Gilot staat bij Vlaams minister van Mobiliteit, Lydia Peeters.