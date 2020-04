Ook Antwerp Airport ontsnapt niet aan coronacrisis

De Coronacrisis heeft ook een enorme impact op de trafiekcijfers van Antwerp Airport.

Voor de crisis uitbrak was de luchthaven bezig aan een uitstekend jaar, doordat de vluchten van Air Antwerp en Tui Fly het goed deden. Maar beide luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten opgeschort en daardoor is het leven ook in Deurne bijna stilgevallen. Er stijgen enkel nog essentiële vluchten op zoals repatriëringen, overheidsvluchten en zakenvluchten.

Daling van 43%

Het aantal passagiers in maart daalde met ruim 43 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het eerste kwartaal sluit de Antwerpse luchthaven nog wel af met een minieme groei van 0,5 procent. Ook het tweede kwartaal dreigt nu voor slechte cijfers te zorgen.

CEO Marcel Buelens blijft positief

Het ziet ernaar uit dat het tweede kwartaal geen ‘walk in the park’ zal zijn voor onze luchthaven. De luchthavendirectie staat in nauw contact met de operatoren, de Vlaamse en de Federale Overheid, om de perspectieven voor de zomerprogrammatie te bespreken.

“Dat we nog enkele weken absolute quarantaine voor de boeg hebben, doet ons realiseren dat het virus hoe dan ook een zware tol eist. COVID-19 verlamt de luchtvaartsector in zijn totaliteit maar we moeten hoopvol zijn en durven stellen dat een groeiende sector als de luchtvaart ook deze crisis zal te boven komen”, aldus Marcel Buelens.