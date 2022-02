Ook Antwerps crematorium slachtoffer van cyberaanval: "Waarom is ons een raadsel"

Een man van 23 is vanmorgen om het leven gekomen na een val uit een torenkraan op een werf in Mortsel. De arbeider was bezig met het afbreken van de kraan maar hij verloor zijn evenwicht. Hij viel zo'n 28 meter naar beneden. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht maar is daar aan zijn verwondingen overleden. Het arbeidsauditoraat onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. De man had wel een harnas aan maar had zich mogelijk niet beveiligd toen hij de torenkraan wilde afbreken. Dat moet het onderzoek nog uitwijzen. Getuigen hebben hem zien vallen maar mogelijk zijn er ook camerabeelden van het tragische ongeval.