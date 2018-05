Ook Antwerpse haven wil project voor CO2-opvang

Het Havenbedrijf Antwerpen en gasnetbeheerder Fluxys slaan de handen in elkaar om het broeikasgas CO2 op te vangen. Men wil onderzoeken of CO2 bij bedrijven opgevangen kan worden om opgeslagen of hergebruikt te worden.

Eerder maakte ook Rotterdam plannen in die richting bekend. De partijen verwijzen naar de klimaatdoelstellingen, die inhouden dat ons land tegen 2030 ruim een derde minder CO2 mag uitstoten tegenover 2005. Daarbij willen ze CO2 gaan opslaan om emissies te vermijden, om zo klimaatopwarming tegen te gaan. In een eerste fase wordt de haalbaarheid onderzocht om bij de havenindustrie CO2 op te vangen, het opgevangen gas per pijpleiding of per schip te vervoeren en het te hergebruiken of op te slaan. Als dat een positief resultaat geeft, zal worden gekeken naar concrete projecten.

Antwerps haven-CEO Jacques Vandermeiren is opgetogen over het project. 'De industrie in de haven van Antwerpen is een centrale economische krachtbron voor België en heeft de jongste jaren hard gewerkt aan verduurzaming. Op het vlak van CO2-uitstoot is echter een havenbrede aanpak nodig. We zijn bijzonder tevreden dat we met een partner als Fluxys in zee kunnen gaan om samen ons havenplatform en zijn talrijke industriële spelers klaar te maken voor een koolstofarme toekomst.'

Bij Fluxys benadrukt men dat klimaatopwarming tegengaan een mix van oplossingen vereist. 'Zo heb je niet alleen energiegebruik dat CO2-emissies meebrengt, maar ook heel wat industriële processen waarbij CO2 vrijkomt' zegt gedelegeerd bestuurder Pascal De Buck. 'Fluxys mikt daarom op verschillende pistes: de opvang, het hergebruik en de opslag van CO2, de overschakeling van koolstofintensieve brandstoffen naar aardgas, de instroom van groen gas en de inzet van innovatieve en energiezuinige gastechnologie.'In Nederland kondigde het Havenbedrijf Rotterdam eerder al dat het CO2 wil opvangen om dat in lege gasvelden onder de Noordzee op te slaan.