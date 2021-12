Ook basketbalcompetitie in lagere klassen stilgelegd

Er worden dit jaar geen basketbalwedstrijden meer gespeeld in de tweede en derde klasse bij de mannen. De clubs zaten gisteravond digitaal samen om met de federatie te overleggen hoe het verder moet met de competitie. Want tot 15 december was er sowieso geen publiek toegelaten. Onder meer Gembo en Oxaco komen dit jaar dus niet meer in actie, nu beslist is de competitie tot 7 januari stil te leggen. Drie speeldagen worden uitgesteld. De matchen moeten ten laatste tegen 31 maart ingehaald worden. Eerder werd al duidelijk dat ook in de eerste klasse matchen worden uitgesteld. In de eerste klasse van het vrouwenbasketbal wordt wel verder gespeeld.