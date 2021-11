Ook Belgische Mediamarkt-filialen getroffen door cyberaanval

Het wijkteam van Merksem en de Luchtbal trokken donderdag op pad met collega's van milieu-interventie voor de hercontrole van enkele handelszaken die voordien al betrapt waren op verschillende inbreuken. In een verfwinkel in Merksem was de uitbater niet aan te treffen. Hij bleek zelf niet in het land. Achter de balie stond wel zijn minderjarige zoon om de winkel open te houden. De zaak werd onmiddellijk gesloten en er werd een pv opgemaakt. Ook een garage op de Luchtbal werd aan een hercontrole onderworpen. Deze bleek bij een eerdere controle al in overtreding. De uitbater probeerde de politiecontrole te vermijden door zijn toegangspoort te sluiten, maar gezien het gebrek aan andere uitgang was het voor de politie een kleine moeite om de man te confronteren met de tekortkomingen van zijn zaak. De milieu-interventie van Stad Antwerpen verzegelde de zaak opnieuw wegens verschillende inbreuken. De politie ontdekte dat een medewerker van de zaak illegaal in ons land verbleef en in het zwart werkte. Beide zaken zullen zich aan een hercontrole mogen verwachten, benieuwd of ze zich alsnog in regel zullen stellen.