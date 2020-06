Ook bergen afval in het Rivierenhof

Voor dag en dauw heeft dierenrechtenorganisatie Animal Resistance vandaag campagne gevoerd aan de poorten van de Antwerpse Zoo. Enkele van hen waren verkleed in dierenpakken, de anderen droegen borden met daarop slogans als 'Help Mij, boycot de Zoo'. De actiegroep protesteert dus tegen dierentuinen. Ze kozen voor vandaag, omdat de Zoo vanaf vandaag open gaat voor het grote publiek. De voorbije twee weken mochten enkel abonnees binnen. "1 juni leek ons de ideale moment voor dit protest. Iedereen komt stilletjes aan uit lockdown, maar de dieren brengen hun hele leven in lockdown door. We hopen dat mensen nu beter begrijpen wat dit voor de dieren betekent, aangezien zij heel hun leven achter tralies doorbrengen", zegt Veronique Van Buynder, woordvoerder van Animal Resistance. De organisatie heeft 3 duidelijke eisen. Ze willen een statement van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) over de toekomst van dierentuinen, de sluiting van alle dierentuinen in België en een overschakeling van subisidies naar conservatie- en rehabilitatieprojecten. Volgens de organisatie schuilen dierentuinen zich achter de factors consveratie en educatie. Volgens hen is dat onzin. "De meeste van de dieren in een dierentuin zijn niet bedreigd. Diegene die wel bedreigd zijn en waarvoor een kweekprogramma is, zullen hoogstwaarschijnlijk nooit in het wild worden uitgezet. Ook qua educatie is een zoo overbodig. Vraag een kind wat hij over dinosauriërs weet en hij zal je verbazen met zijn kennis,’ stelt Veronique Van Buynder "Dierentuinen zijn niet meer van deze tijd. Er is al een uitdoofscenario voor de dolfinaria, het is tijd dat ook dierentuinen verdwijnen", sluit Van Buynder af. Hun actie zou niet lang duren. De politie greep in. Dat leest u hier: https://atv.be/nieuws/vijf-diehard-dierenactivisten-aan-zoo-aangehouden