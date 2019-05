Ook Boechout in beroep tegen meer trainingsvluchten op luchthaven van Deurne

De gemeente Boechout heeft beroep aangetekend tegen een recent besluit van (intussen ontslagnemend) Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van Den Heuvel (CD&V) dat het aantal toegelaten vliegbewegingen op de luchthaven van Deurne fors heeft verhoogd. Eerder deden ook de gemeente Borsbeek en de stad Mortsel dat.

De discussie woedt rond de interpretatie van wat een 'vlucht' precies is. In het verleden zou er een consensus zijn geweest dat een vlucht gelijkstaat aan één vliegbeweging, maar Van den Heuvel formuleerde dat onlangs anders, zodat een vlucht uit twee bewegingen bestaat. 'De milieuvoorwaarde die het aantal trainingsvluchten bepaalt, wordt in het besluit in feite versoepeld door het aantal toegelaten vliegbewegingen tussen 2019 en 2022 met meer dan 50 procent te verhogen: van 10.000 naar 18.000 bewegingen', stelt de gemeente Boechout. 'Door één vlucht te definiëren als twee bewegingen wordt er een loopje genomen met de milieuvergunning. 'Volgens het gemeentebestuur is Van den Heuvel zijn bevoegdheid te buiten gegaan. In Boechout wordt nu gevreesd voor meer (geluids)hinder door opstijgende en landende vliegtuigen tijdens trainingsvluchten.

