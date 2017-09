Ook Boom wil de waterbus langs haar gemeente

De waterbus blijft erg populair. In die mate zelfs dat nu ook Boom vragende partij is om de bus langs haar gemeente te laten passeren. Op dit moment vaart de waterbus vanaf het Steenplein in Antwerpen via Kruibeke naar Hemiksem, maar Booms burgemeester Jeroen Baert oppert om dat traject te verlengen richting Schelle, Niel en Boom. De burgemeester gelooft namelijk stellig dat het de mobiliteit in zijn gemeente ten goede zou komen. Baert heeft binnenkort een overleg met Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis en zegt de kwestie op tafel te zullen leggen.