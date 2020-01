Ook centraal aanmeldsysteem in buitengewoon onderwijs

Het Openbaar Ministerie heeft vijf jaar cel gevorderd voor twee mannen uit Antwerpen die vervolgd worden voor verkrachting. Ze hadden het slachtoffer en haar vriend een slaapplek aangeboden en hadden zich daarna aan de vrouw vergrepen. Het slachtoffer en haar vriend hadden geen vaste woonplaats en sliepen doorgaans bij vrienden of op hotel. In de nacht van 27 op 28 september 2018 hadden ze een hotelkamer in Antwerpen geboekt, maar ze hadden moeite met het vinden van het adres. Ze belden daarom bij een willekeurig huis in de Lange Beeldekensstraat aan. Een 23-jarige man opende de deur. Hij wist evenmin waar het hotel was, maar bood de twee een slaapplek aan in een appartement op de Sint-Paulusplaats. Hij belde zijn 22-jarige vriend en met zijn vieren trokken ze ernaar toe. Ze praatten en dronken nog wat en gingen daarna slapen. Het slachtoffer werd 's morgens wakker met pijn in haar onderbuik. De 23-jarige man zat voor haar op zijn knieën en deed snel zijn broek dicht. De vrouw begon te roepen, waarna ook de 22-jarige vriend binnenkwam. Hij zei dat ze moest zwijgen over wat er gebeurd was. Toen haar vriend ontwaakte en hoorde dat ze verkracht werd, gaf hij één van de twee verdachten een slag in het gezicht. De andere nam een keukenmes en bedreigde het koppel. Dat slaagde er toch in om de politie te verwittigen. Eén man gaf toe dat hij seks met het slachtoffer had terwijl ze sliep. Hij dacht dat ook zijn kompaan seks met haar had, die dat uiteindelijk ook zelf toegaf. Er werd bij het slachtoffer sperma van beide beklaagden aangetroffen. In haar bloed werden sporen van sedatieven gevonden. Volgens de procureur moet ze zich in quasi comateuze toestand hebben bevonden en was ze niet in staat om in te stemmen met de seksuele contacten. De beklaagden voerden geen betwisting over de feiten en vroegen een straf (deels) met uitstel. Het slachtoffer eist 10.000 euro schadevergoeding. Zij is nog altijd diep onder de indruk van de feiten en durft volgens haar advocate niet meer alleen buiten komen. Vonnis op 21 februari.