Ook de federale regering gaat het probleem van lachgas aanpakken

Ook de federale regering wil nu het probleem van het lachgas aanpakken. Volgens de mediahuis-kranten gaat minister van Volksgezondheid Maggie De Block laten onderzoeken hoe groot dat fenomeen nu is van jongeren die lachgas als roesmiddel gebruiken.

Vrijdag nog zag u in ons nieuws dat de stad Antwerpen vanaf nu GAS-boetes gaat uitschrijven voor wie betrapt wordt op oneigenlijk gebruik van het gas. Want het inhaleren van lachgas is gevaarlijk. Een werkgroep moet nu in kaart brengen hoe groot het probleem is. Tegen eind januari zal die werkgroep dan adviseren of er al dan niet een verbod op de verkoop van lachgas moet komen.