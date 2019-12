Vanaf 1 januari is het voor schepen in België niet alleen verboden om vuile brandstof te gebruiken, maar ook om te vervuilende brandstof aan boord te hebben. Schepen waar de brandstof een zwavelgehalte heeft van meer dan 0,5% riskeren zware boetes tot wel 8 miljoen euro. Het verbod geldt voor alle schepen, dus ook voor cruiseschepen die in Antwerpen aanmeren. Zwavelvervuiling zorgt voor zure regen en fijn stof. De scheepvaart is verantwoordelijk voor 12% van de zwavelvervuiling wereldwijd. De maatregelen moeten zorgen voor een betere luchtkwaliteit op zee en de volksgezondheid ten goede komen.