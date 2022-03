Ook Delhaize uit voorzorg ontruimd door zware brand

De magazijnbrand die woedt op het terrein van de federale politie in Wilrijk situeert zich onder meer in de schietstand van het complex. Dat bevestigt de Antwerpse lokale politie. Er zou niet meteen gevaar zijn voor de omgeving, aangezien het materiaal van de schietstand steeds veilig wordt bewaard. De oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht.

De brandweer voert intussen, zoals steeds, metingen uit in de omgeving om na te gaan of er geen te hoge waarden van giftige stoffen zijn door de brand. Aan omwonenden wordt sowieso gevraagd om ramen en deuren gesloten te houden, want rook is altijd giftig.

De politie vraagt verder om de omgeving indien mogelijk te vermijden, zowel om te voorkomen dat je rook zou inademen als om de hulpdiensten voldoende ruimte te geven voor hun interventie. De operationele coördinatiefase van het rampenplan is afgekondigd om alles zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Wie in de buurt is, kreeg een BE-Alert toegestuurd. De Brandweer Zone Antwerpen is met heel wat materiaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. De N177 is afgesloten richting Brussel om de hulpdiensten de ruimte te geven voor hun interventie. Een filiaal van Delhaize dat vlak bij het getroffen magazijn ligt, wordt uit voorzorg ontruimd. De federale politie geeft voorlopig geen commentaar over wat er zich in het magazijn bevindt.